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Еврокомиссия примет дисциплинарные меры к Италии из-за бюджета на 2019 год

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Еврокомиссия примет дисциплинарные меры к Италии из-за бюджета на 2019 год

Еврокомиссия примет дисциплинарные меры к Италии из-за бюджета на 2019 год
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Такие меры стали вынужденными после того, как Рим отказался менять проект дефицитного бюджета на следующий год. Накануне Италия вернула на рассмотрение Еврокомиссии прежний проект, основные положения которого вызвали шквал критики в Брюсселе. Официальный процесс дисциплинарных мер к Риму запустят уже на следующей неделе.

Еврокомиссия еще полгода назад рекомендовала властям Италии сократить бюджетный дефицит на чуть более, чем 0,5 % ВВП, тогда как в нынешнем бюджете "по-итальянски" дефицит, напротив, увеличен почти на 1 %, поскольку нынешнее правительство намерено расширить ряд социальных программ.