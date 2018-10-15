Бюджет Италии - яблоко раздора

Кабинет министров Италии должен утвердить государственный бюджет на 2019 год, который до сих пор - камень преткновения между "Лигой Севера" и "Движением 5 звезд".

Главные два аспекта проекта бюджета, по которым две партии не могут найти консенсус - предложенная "Движением 5 звезд" помощь беднейшим слоям населения, в особенности на юге страны, при непосредственном участии граждан Италии, а точнее их доходов - с одной стороны, а с другой - инициатива "Лиги Севера" по так называемому единому налогу для снижения НДС до 65 тысяч евро.

Для премьер-министра Италии Джузеппе Конте неделя обещает быть напряженной. Уже во вторник его ожидают в Кабинете министров для представления раскритикованного Еврокомиссией проекта бюджета, а уже в среду и четверг - в Брюсселе, где он попытается убедить европейских лидеров в необходимости проведения реформы.