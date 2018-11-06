Бюджет Италии: возможны санкции

Европейская комиссия может наложить финансовые санкции на Италию, если не будет достигнуто соглашение о бюджете страны. Об этом предупредил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси. По его словам, Еврокомиссия готова проявить определенную гибкость в вопросе бюджетного дефицита Италии.

Пьер Московиси: "Санкции мне никогда не нравились. Это всегда провал для страны, на которую накладывают ограничения. Решение о применении санкций будет также означать, что действующие правила больше не работают и что на их основе невозможно прийти к согласию. Я поддерживаю диалог. Однако, санкции могут быть применены, если компромисса все же не удастся достичь в рамках установленных правил".