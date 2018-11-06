Бюджет "по-итальянски" отклонен Еврогруппой

Риму дали неделю, чтобы подготовить новый бюджет страны, на заседании Еврогруппы было сочтено, что представленный проект закона нормам ЕС не вполне соответствует.

Председатель Еврогруппы во время заседания

Еврокомиссия еще полгода назад рекомендовала властям Италии сократить бюджетный дефицит на чуть более, чем 0,5 % ВВП, тогда как в нынешнем бюджете "по-итальянски" дефицит, напротив, увеличен почти на 1 %, поскольку нынешнее правительство намерено расширить ряд социальных программ.