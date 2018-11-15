Навальный выиграл дело против России

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Аресты и задержания Алексея Навального в период с 2012 по 2014 годы были политически мотивированными, власти России нарушили права оппозиционного политика. Такое решение в четверг вынесла Большая Палата Европейского суда по правам человека. Это первый подобный вердикт ЕСПЧ в отношении России с 2004 года.

"Европейский суд признал, что аресты и преследования были политически мотивированы. Это решение важно не только для меня, но и для других жителей России, которые подвергаются арестам каждый день", - заявил оппозиционер.