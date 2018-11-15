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Аресты Алексея Навального политически мотивированы - ЕСПЧ

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Аресты Алексея Навального политически мотивированы - ЕСПЧ

Аресты Алексея Навального политически мотивированы - ЕСПЧ
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В Страсбурге Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение по иску "Алексея Навальный против Российской Федерации".

Суд своим вердиктом признал политически мотивированными задержания и аресты Навального. Это первое решение ЕСПЧ такого рода в отношении России, начиная с 2004-го года.

Дело рассматривали двадцать судей во главе с итальянцем Гуидо Раймонди.

ЕСПЧ постановил, что в отношении Навального была нарушена статья 18 Европейской конвенции по правам человека.

Алексей Навальный выиграл в ЕСПЧ уже несколько дел против властей РФ, но это первый случай, когда Большая палата Европейского суда приняла к рассмотрению его заявление о политической мотивации в решениях российских судов.


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