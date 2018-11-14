Тереза Мэй заручилась поддержкой кабинета министров по поводу соглашения о «брексите». Об этом она заявила журналистам после пятичасового совещания с министрами.
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Тереза Мэй заручилась поддержкой кабинета по поводу «брексита»
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Тереза Мэй заручилась поддержкой кабинета по поводу «брексита»
По её словам, существующие условия «развода» — лучшее, о чём можно было договориться с Брюсселем.
В то же время ряд представителей британского руководства считают документ слишком мягким, оставляющим британскую экономику в зависимости от европейской. Британская пресса со ссылкой на свои источники в парламенте сообщает, что Терезу Мэй может ожидать вотум недоверия.