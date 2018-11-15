О чем конкретно Мэй договорилась с парламентом?

После пятичасового собрания Терезе Мэй удалось договориться с британским правительством по соглашению о "брексите". Что конкретно написано в документе?
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По границе с Ирландией
Единственная сухопутная граница между Великобританией и ЕС, расположенная между Ирландией и Северной Ирландией, - главная проблема на пути к "брекситу".
Правительство выступает за мягкое решение этой проблемы и предлагает заключить торговое соглашение между странами к 1 июля 2020 года. В документе не уточняется, будет ли Северная Ирландия подчиняться таможенному законодательству Великобритании или ЕС.
По "единой таможенной территории" после переходного периода
ЕС и Великобритания договорились, что после окончания переходного периода страны будут входить в "единую таможенную территорию". Упрощенные правила будут применяться ко всем продуктам, за исключением рыбы и морепродуктов.
По визам
Соглашение предполагает, что страны не станут вводить визовый режим. Граждане Великобритании могут свободно находиться в стране пребывания на территории Евросоюза и наоборот. Тем не менее, им придется время от времени проходить процедуру идентификации. Эта процедура может меняться со временем.
По спорам между Великобританией и ЕС
В соответствии с документом, юридические споры между Великобританией и ЕС будут регулироваться совместным комитетом, возглавляемым арбитражным собранием из пяти членов.
Если спор касается непосредственно законодательства Евросоюза, решение остается за Европейским судом.
По переходному периоду
На данный момент переходный период в рамках "брексита" продлится до декабря 2020 года. Тем не менее, соглашение предполагает, что потенциально он может быть продлен.... на 80 лет.
По политике защиты окружающей среды
Правительство Великобритании будет поддерживать экологические стандарты Евросоюза после "брексита" и продолжит свое участие в многосторонних соглашениях, включая Парижское соглашение.