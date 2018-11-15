Министры Великобритании потянулись к выходу

"Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом". Так прокомментировал свою отставку в "твиттере" британский министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб.

В приложенном письме на имя Терезы Мэй министр также подчеркивает, что, одобрив предлагаемое соглашение, британское правительство не выполнит обещаний, которые были даны избирателям в манифесте правящей Консервативной партии перед парламентскими выборами 2017 года.