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Министры Великобритании потянулись к выходу

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Министры Великобритании потянулись к выходу

Министры Великобритании потянулись к выходу
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"Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для нашей сделки с Евросоюзом". Так прокомментировал свою отставку в "твиттере" британский министр по вопросам "брексита" Доминик Рааб.

В приложенном письме на имя Терезы Мэй министр также подчеркивает, что, одобрив предлагаемое соглашение, британское правительство не выполнит обещаний, которые были даны избирателям в манифесте правящей Консервативной партии перед парламентскими выборами 2017 года.

Накануне правительство Великобритании одобрило проект соглашения о выходе из Евросоюза. Обсуждение продолжалось пять часов.

Европейский комиссар по внутренней торговле - главный переговорщик по "брекситу" - Мишель Барнье заявил, что консенсус по проекту договора о выходе Британии из ЕС достигнут обеими сторонами и назвал его "прорывным".

Вслед за Раабом о своей отставке по тем же причинам заявила министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей, а также министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.