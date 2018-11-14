Британские министры обсуждают соглашение о «брексите». Судьбоносное совещание проходит в резиденции премьер-министра Терезы Мэй. Накануне она провела личные встречи с каждым из министров.
«Брексит»: одобрить нельзя отклонить
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«Брексит»: одобрить нельзя отклонить
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В прессу просочились детали соглашения: по этим данным переходный период после «брексита» продлится 21 месяц, а сумма, которую Британия должна выплатить ЕС, составит 39 млрд фунтов стерлингов.
Сегодня истекает срок, в который британское правительство должно было утвердить условия сделки. Если министры одобрят документ, то он отправится в комитет постоянных представителей ЕС, после чего будет назначен чрезвычайный саммит Евросоюза.
Однако целый ряд евроскептиков в британском руководстве считают договор слишком мягким и заявляют, что не будут голосовать за него ни при каких обстоятельствах.