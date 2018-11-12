Надежда на будущее без Эболы

Есть ли надежда на будущее без вируса Эбола? Когда появится эффективная и безопасная вакцина против этого смертельного заболевания? В поисках ответов на эти вопросы программа "Футурис" отправилась в Сьерра-Леоне.
В этой западноафриканской стране была зафиксирована крупнейшая в истории вспышка Эболы. Здесь, а также в соседних Либерии и Гвинее, в период с декабря 2013 по май 2016 годов лихорадка унесла жизни свыше 11 тысяч человек. Около 28 тысяч были инфицированы. Исследователи принимают неимоверные усилия для разработки безопасной и эффективной вакцины против страшной болезни. По мнению специалистов, работающих в местных клиниках, эти усилия начинают приносить первые плоды.
"Я чувствовала себя беспомощной, безнадёжной"
"Эбола - это реальность. Если кто-то считает, что это выдумка, он ошибается. Этот вирус существует, он настоящий. Я знаю о его ужасных последствиях для страны. Стольких людей он погубил на моих глазах!", - говорит девушка по имени Эмма.
Четыре года назад она изучала менеджмент во Фритауне, столице страны. 20-летняя студентка понимала, что заразиться смертельным вирусом можно при прямом контакте с кровью и выделениями инфицированного. И знала, сколько страданий причиняет болезнь людям вокруг. Но однажды у Эммы поднялась температура, появились боли в суставах, начались диарея, сильная рвота.
"Моя подруга потеряла отца. Я навещала её. Отец умер, его похоронили. Но я оставалась в их доме, - вспоминает наша собеседница. - Только спустя три дня после похорон я вернулась домой. У меня начался жар. Я чувствовала себя такой беспомощной, безнадёжной. Было очень страшно. Я слышала, как люди говорили: те, кого увозят в лечебный центр, больше оттуда не возвращаются. Поэтому я начала запираться в комнате".
Эмма провела взаперти у себя дома шесть дней. После её всё-таки увезли в местную клинику. В конце концов, в схватке с Эболой она победила, но без потерь не обошлось. Девушке пришлось бросить учебу и не особо надеется найти хорошую работу.
Учёные испытывают новые вакцины
Регион, где живет Эмма, серьезно пострадал от эпидемии. Целые деревни были помещены под карантин. Люди перестали общаться друг с другом, не выходили из дома, боясь заразиться. Местная экономика рухнула.
С целью помочь региону преодолеть кризис, европейские учёные работают над исследовательским проектом. Он направлен на разработку программы вакцинации для профилактики заболевания. В текущем клиническом исследовании в Сьерра-Леоне на добровольной основе принимают участие свыше 1000 здоровых людей, включая взрослых и детей в возрасте от года до 17 лет. Задача медиков - убедить испытуемых, что им ничто не угрожает.
"Родители постоянно задают вопрос: если мой ребенок будет привит, он не заразится Эболой? А мы отвечаем им: это испытание препарата, и пока мы не знаем, способен ли он защитить ребенка от болезни. Это всего лишь исследование", - говорит нам Иша Канава, медсестра клиники Ebvolac.
Врачи внимательно следят за изменением состояния каждого из добровольцев до и после инъекции. Персонал регулярно информирует участников исследования и членов их семей о болезни, которую они пытаются предотвратить.
Летальный исход в 50-90% случаев
"Эбола - это вирусная гемморагическая лихорадка. Точнее, заболевание, способное подорвать иммунную систему. Это означает, что оно может повлиять на работу любого органа в вашем теле. Оно может повлечь за собой поражение глаз, ушей, кровеносных сосудов, кожи, даже репродуктивной системы", - объясняет Микаэль Морлай Камара, врач клиники Ebvolac.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от 50 до 90% случаев заболевания заканчиваются смертью пациентов. Когда произошла вспышка Эболы, многие из медиков, задействованных сегодня в клиническом испытании, находились в самом эпицентре эпидемии. Случаи заражения медперсонала от больных пациентов нередки.
"За очень короткий срок мы потеряли 11 врачей. У нас в стране их не больше двухсот", - сетует медсестра Иша. В подтверждение тому - слова доктора Камара."Это ужасно - видеть, как твой коллега становится жертвой Эболы, и несколько дней спустя узнавать, что его или её уже нет в живых, - рассказывает он. - А потом обеззараживать тело, так как кроме тебя больше некому это сделать, и паковать его в мешок для трупов".
"Никто не чувствовал себя в безопасности. Это и побудило меня взяться за работу. Для того, чтобы у нас появилась, наконец, вакцина, и мы могли предотвратить повторение случившегося", - так врач Агнес Бангура объяснила своё решение принять участие в исследовательском проекте.
Выработать стойкий иммунитет
Образцы крови добровольцев поступают для анализа в специальные лаборатории. До вспышки Эболы их не существовало. Регион не подключён к общенациональным энергосетям. Чтобы сложное оборудование функционировало без перебоев, лаборантам приходится использовать электрические генераторы.
"В первую очередь, мы выясняем, безвреден ли препарат для испытуемого, безопасен ли он. А уже потом мы смотрим на эффективность - работает ли вакцина, способна ли предотвратить болезнь. И на третьем этапе мы узнаем, стимулирует ли она работу имунной системы за тем, чтобы организм смог бороться с болезнью, вирусом, в нашем случае - с Эболой", - перечисляет этапы работы учёный-исследователь в сфере биомедицины Кен Авундо.
Процесс вакцинации в Сьерра-Леоне координируют в Нидерландах. Испытуемых прививают дважды двумя разными препаратами. По словам их разработчиков, стратегия заключается в том, чтобы выработать у человека стойкий иммунитет к самым опасным для него вирусам.
"Когда происходит инфицирование, вирус очень быстро размножается. В нашей крови циркулируют миллионы вирусов. Отсюда - высокая смертность. Иммунная система должна быть выносливой, для того, чтобы справиться с такой нагрузкой. Эбола никуда не делась. Она не исчезнет окончательно и будет возвращаться снова и снова", - уверен Йохан Ван Хоф, директор Janssen Vaccines.
Многообещающие результаты
Выводы пока делать рано. Необходимо провести дополнительные исследования этой программы вакцинации. Но уверенность в том, что их усилия не напрасны, крепнет. Это подтверждает руководитель группы разработки вакцины, Janssen Vaccines.
"Результаты наших клинических испытаний вселяют надежду. Вакцина вызывает мощную и продолжительную реакцию иммунной системы. И мы очень рады этому. На основании этих данных мы планируем сделать запрос на получение лицензии. Это одна из первостепенных задач", - утверждает Керстин Лух.
Все эти научные работы проводятся в рамках проекта "Инициатива по инновационной медицине (IMI). Это продукт крупнейшего в мире государственно-частного партнерства в сфере медико-биологических наук. Бюджет проекта превышает три миллиарда евро. Средства поступают от Европейской комиссии и европейских фармацевтических компаний.
Цель - разработка вакцин и лекарств нового поколения, новых методов лечения опасных болезней. На ближайшее будущее запланированы ещё более масштабные клинические испытания препаратов. Это даёт надежду людям, живущим в зоне риска, на будущее без Эболы.