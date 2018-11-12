Надежда на будущее без Эболы

Надежда Дрямина & Julian GOMEZ • Последние обновления: 12/11/2018 Размер текста Aa Aa

Есть ли надежда на будущее без вируса Эбола? Когда появится эффективная и безопасная вакцина против этого смертельного заболевания? В поисках ответов на эти вопросы программа "Футурис" отправилась в Сьерра-Леоне. В этой западноафриканской стране была зафиксирована крупнейшая в истории вспышка Эболы. Здесь, а также в соседних Либерии и Гвинее, в период с декабря 2013 по май 2016 годов лихорадка унесла жизни свыше 11 тысяч человек. Около 28 тысяч были инфицированы. Исследователи принимают неимоверные усилия для разработки безопасной и эффективной вакцины против страшной болезни. По мнению специалистов, работающих в местных клиниках, эти усилия начинают приносить первые плоды. "Я чувствовала себя беспомощной, безнадёжной" "Эбола - это реальность. Если кто-то считает, что это выдумка, он ошибается. Этот вирус существует, он настоящий. Я знаю о его ужасных последствиях для страны. Стольких людей он погубил на моих глазах!", - говорит девушка по имени Эмма. Четыре года назад она изучала менеджмент во Фритауне, столице страны. 20-летняя студентка понимала, что заразиться смертельным вирусом можно при прямом контакте с кровью и выделениями инфицированного. И знала, сколько страданий причиняет болезнь людям вокруг. Но однажды у Эммы поднялась температура, появились боли в суставах, начались диарея, сильная рвота.

"Моя подруга потеряла отца. Я навещала её. Отец умер, его похоронили. Но я оставалась в их доме, - вспоминает наша собеседница. - Только спустя три дня после похорон я вернулась домой. У меня начался жар. Я чувствовала себя такой беспомощной, безнадёжной. Было очень страшно. Я слышала, как люди говорили: те, кого увозят в лечебный центр, больше оттуда не возвращаются. Поэтому я начала запираться в комнате". Эмма провела взаперти у себя дома шесть дней. После её всё-таки увезли в местную клинику. В конце концов, в схватке с Эболой она победила, но без потерь не обошлось. Девушке пришлось бросить учебу и не особо надеется найти хорошую работу.