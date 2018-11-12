В минувшую субботу, 10 ноября, президент Франции и канцлер Германии присутствовали на торжествах по случаю 100-летия подписания Компьенского перемирия в год окончания Первой мировой войны. В местечке Ретонд на севере от Парижа по этому поводу была открыта мемориальная доска. После инаугурации Эммануэль Макрон и Ангела Меркель провели около десяти минут в толпе публики, которая пришла на церемонию. Встреча с лидерами двух стран особенно тронула 100-летнюю участницу торжеств.
На юбилее в Париже старушка приняла Меркель за жену Макрона
На юбилее в Париже старушка приняла Меркель за жену Макрона
"Только бы не расплакаться..." - сетовала пожилая француженка, не веря своему счастью. После рукопожатия с президентом Республики она обратилась к «мадам Макрон», приняв Ангелу Меркель за супругу президента, Брижит Макрон. Не желая обманывать старушку, глава ФРГ попыталась чётко объяснить ей по-французски, что она «канц-лер Гер-ма-ни-и».
Пожилая женщина не сразу поняла, о каком канцлере идёт речь. Члены её семьи, пояснили, что 12 ноября ей исполнится 101 год.
После того, как момент увековечили фотографы, юбилярша сказала президенту Макрону, что через год непременно снова приедет на праздник. "Ну, что ж, и мы тоже!.." - парировал Макрон, под конец всё же поздравив старушку с днём рождения.