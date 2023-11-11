By Euronews

Франция и Великобритания отметили в субботу 105-ю годовщину Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В Париже церемонию на Елисейских полях возглавил президент Макрон; в Лондоне тысячи людей возложили венки к Кенотафу - военному мемориалу и почтили павших 2 минутами молчания.

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В Париже церемонию возглавил президент Эммануэль Макрон. Он прибыл на Елисейские поля к статуе Жоржа Клемансо (непримиримого французского премьер-министра, выступавшего за продолжение войны до полного разгрома Германии). После возложения венка и соблюдения минуты молчания прозвучала "Марсельеза".

В этом году День перемирия совпал со столетием зажжения вечного огня на могиле Неизвестного солдата под Триумфальной аркой. Эммануэль Макрон возложил венок к могиле и провёл символическую церемонию поддержания огня.

11 ноября 1923 года на могиле Неизвестного солдата впервые было зажжено пламя: огонь, который с тех пор никогда не гаснет. В течение 100 лет без перерыва, в самые тяжелые часы Второй мировой войны и нацистского вторжения... Его охраняют уполномоченные по защите пламени. Днем и ночью, оно никогда не погаснет. За наших мертвых, которые создали Францию! И за живых, которые передадут эстафету. Да здравствует Республика! Да здравствует Франция! Эммануэль Макрон президент Франции

Затем на площади Шарля де Голля Эммануэль Макрон отдал почести национальному флагу и провёл смотр войск. Президент республики отдал честь двух подразделениям, военнослужащие которых погибли за Францию в течение минувшего года. Макрон назвал погибших поимённо, после чего последовала еще одна минута молчания и "Марсельеза".

Президент расписался в "Золотой книге вечного огня" и поприветствовал членов Комитета, знаменосцев, патриотические ассоциации, военное руководство и семьи военнослужащих, погибших за Францию.

В Великобритании тысячи людей собрались в центре Лондона, чтобы отметить двухминутным молчанием День перемирия на одиннадцатой минуте одиннадцатого часа субботы. Затем военные музыканты сыграли традиционную "Последнюю почту", а собравшиеся возложили венки к Кенотафу - военному мемориалу. Церемония прошла без инцидентов.

Однако неподалеку произошли столкновения полиции и манифестантов правого толка. Это случилось в преддверии запланированного пропалестинского марша по Лондону. Более 2000 офицеров должны нести службу на улицах британской столицы в выходные, чтобы обеспечить соблюдение порядка участниками марша и предотвратить потенциальные столкновения с демонстрантами, выступающими против, сообщили в лондонской полицейской службе.

Марш должен был начаться в 12.30, через час после двух минут молчания. Его маршрут должен пройти от Гайд-парка до посольства США.

По данным Европейского центра имени Роберта Шумана, в ходе Первой мировой войны погибли более 9,7 млн военнослужащих из более чем двух десятков стран, а также более 6,8 млн мирных жителей, ставших жертвами голода и геноцида. Всего погиблb около 16,5 млн человек. Причём, согласно экспертам, победители в этой войне понесли больше военных потерь, чем проигравшие.