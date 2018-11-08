Макрон почтил память погибших в Первой мировой войне

В рамках мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, президент Франции Эммануэль Макрон посетил военное кладбище Нотр-Дам-де- Лорет, в городке Аблен-Сен-Назер. Здесь расположен самый большой в мире международный мемориал, увековечивающий память 580 тысяч павших солдат. Периметр "Кольца памяти", открытого четыре года назад, - 350 метров. На мемориальных досках выгравированы имена погибших воинов в алфавитном порядке - без указания национальной принадлежности и званий. А здесь по разные стороны сражались солдаты из сорока стран.