1918-2018: памятная церемония у Триумфальной арки

В Париже прошла торжественная церемония, посвящённая столетию окончания Первой мировой войны. В ней приняли участие около 70 глав государств, правительств и международных организаций, среди которых генеральные секретари ООН и НАТО, председатели Европейского совета и Европейской комиссии.

Хозяином торжеств по случаю окончания Великой войны 1914-1918 гг. выступил Эммануэль Макрон, президент Франции – страны, на территории которой произошли решающие битвы Первой мировой, где рано утром 11 ноября было подписано соглашение о перемирии, означавшее фактическую капитуляцию Германской империи и окончание войны, и где позднее прошла международная конференция, определившая новое, после военное мироустройство. Он держался рядом с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель – подчёркивая полное примирение и понимание между державами, которые с 1914 по 1918 гг. сражались друг против друга в беспрецедентной по масштабам жертв войне.