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Книга Гиннесса: новые рекорды

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Книга Гиннесса: новые рекорды

Книга Гиннесса: новые рекорды
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Книга Гиннесса в этом году назначила свой Всемирный день рекордов на восьмое ноября. К этой дате подготовлены очередные необычные достижения.

Игрок американской баскетбольной выставочной комнады "Гарлем Глобтроттерс" Булл Буллард побил мировой рекорд на самый дальний бросок. Буллард отправил мяч в корзину с расстояния почти 18 метров, сделав при этом сальто назад.

Традиционными стали рекорды с собиранием кубика Рубика в необычных положениях. Здесь отличился китайский школьник Цюэ Цзяньюй, собравший кубик вверх ногами быстрее всех – за 15,84 секунды.

Аарон Фотерингем из США прославился тем, что выполнял прыжки в инвалидной коляске. Один из них стал уникальным. Фотерингем пролетел на рампе двадцать один метр.