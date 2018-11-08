Книга Гиннесса в этом году назначила свой Всемирный день рекордов на восьмое ноября. К этой дате подготовлены очередные необычные достижения.
Книга Гиннесса: новые рекорды
Сейчас воспроизводится:
Книга Гиннесса: новые рекорды
Игрок американской баскетбольной выставочной комнады "Гарлем Глобтроттерс" Булл Буллард побил мировой рекорд на самый дальний бросок. Буллард отправил мяч в корзину с расстояния почти 18 метров, сделав при этом сальто назад.
Традиционными стали рекорды с собиранием кубика Рубика в необычных положениях. Здесь отличился китайский школьник Цюэ Цзяньюй, собравший кубик вверх ногами быстрее всех – за 15,84 секунды.
Аарон Фотерингем из США прославился тем, что выполнял прыжки в инвалидной коляске. Один из них стал уникальным. Фотерингем пролетел на рампе двадцать один метр.