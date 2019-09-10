И старейшим покоряются моря!

"Шерше ля фам": старейшим человеком, совершившим кругосветное путешествие на яхте в одиночку стала 77-летняя британка Жанна Сократ. Она вышла из канадского порта Виктория на юго-восточном краю острова Ванкувер в Британской Колумбии в октябре 2018 года и вернулась туда же почти через год. Без остановок и посторонней помощи женщина провела в море 330 дней.

"Это одно из величайших путешествий всех времен! 77-летняя женщина, преодолела невероятные трудности, но добилась своего", - говорит один из её друзей.

Сотни людей встречали Жанну Сократ в порту Виктории. Это не первая её попытка совершить кругосветное путешествие в одиночку. Предыдущие не удавалось довести до конца из-за погоды, повреждений яхты или травм. Но на этот раз Сократ добилась своего.