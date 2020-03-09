Дедушка, футболист, бомбардир

Эззелдину Бахадеру 75 лет. Он может скоро войти в историю как самый пожилой играющий футболист планеты, но шестеро его внуков уже гордятся тем, что их дед забил свой первый гол в минувшую субботу - контракт с Seta Uktober, одним из клубов египетского третьего дивизиона Эззелдин подписал в конце февраля.

Его жена Фатима во всём поддерживает мужа:

"Я так счастлива! Я очень, очень счастлива. Я надеюсь, что его мечта сбудется, потому что нет ничего невозможного. Он уже давно думал об этом и хотел войти в книгу рекордов Гиннесса".

Благодаря безошибочно пробитому Бахадером пенальти его команда сравняла счёт, и игра закончилась вничью. Он должен сыграть ещё по меньшей мере 90 минут в других матчах, чтобы войти в книгу Гиннесса как старейший футболист.

"Я был очень удивлен, увидев, как он играет, бежит и пасует. А пенальти он забил так чётко, так уверенно, это был очень хороший гол", - говорит арбитр Амро Рамадан.

Один рекорд Эззелдин Бахадер уже побил, став старейшиной среди бомбардиров профессиональных лиг мира. До него это звание удерживал японец Казуёси Миура, поразивший ворота соперников в 50-летнем возрасте. А самым пожилым футболистом планеты пока считается израильтянин Исаак Хайик, который в прошлом сезоне в возрасте 73 лет был вратарём клуба Ironi Or Yehuda.