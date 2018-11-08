Немецкий политик Манфред Вебер стал единым кандидатом на пост главы Еврокомиссии от наиболее влиятельной политической силы в Европе - консервативной "Европейской народной партии" на предстоящих выборах в Европарламент в 2019 году. Такое решение принято на съезде партии в Хельсинки, говорится в распространенном в четверг заявлении партии.
Манфред Вебер сменит Юнкера?
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Манфред Вебер сменит Юнкера?
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Его главным конкурентом был бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.
Таким образом Вебер стал основным претендентом в приемники Жана-Клода Юнкера на посту главы Еврокомиссии. Политологи считают, что избрание Вебера самым влиятельным европейским политиком приведет к росту веса Германии в ЕС.
В настоящее время Вебер возглавляет "Европейскую народную партию", доминирующую фракцию нынешнего Европарламента.