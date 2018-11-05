Тегеран назвал санкции "бесполезными"

В Иране на фоне ужесточения американских санкций проходят масштабные военные учения. Власти страны считают экономическое давление США частью психологической войны против Тегерана и настаивают на бесполезности действий Вашингтона. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил уверенность, что мировое сообщество не позволит США разрушить глобальный порядок.

Президент Хасан Рухани заявил, что Иран продолжит продавать свою нефть вопреки ограничениям. Он также сказал: "Мы находимся в ситуации экономической войны, мы противостоим агрессивному врагу. Вчера нам угрожал Саддам Хуссейн, а сегодня Дональд Трамп. Никакой разницы нет. Мы должны сопротивляться и побеждать".

Летом Иран охватила волна акций протеста: жители страны вышли на улицы из-за стремительного падения стоимости национальной валюты и уровня жизни.

Продавец Мохсен говорит: "Мы напрямую видим влияние санкций, так как работаем на базаре. Сегодня приходил мужчина, у него не хватило денег, чтобы купить крем для ребенка. Экономическая ситуация ухудшается, люди стали очень бедными, живут плохо".

Между тем иностранные предприятия покидают Иран. Глава рекламной компании PGt adverstising Сэм Кордье уволил шестерых сотрудников, а оставшимся урезал зарплату. Он говорит: "Две недели назад из-за происходящего нам пришлось расстаться с некоторыми сотрудниками, было очень тяжело говорить им — простите меня, но бизнеса больше не будет и поэтому я больше не смогу дать вам работу. Все эти молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет получили образование, они с надеждой смотрят в будущее, но сегодня эту надежду у них отняли".

Эксперты ожидают дальнейшей девальвации риала и роста инфляции. По оценкам специалистов, экспорт нефти из Ирана значительно сократиться, а поставки сохранятся преимущественно на рынках Китая, Индии и Турции.