США обещают усилить давление на Иран

Никаких уступок, никаких исключений: США не намерены с 1 мая выводить другие страны из-под действия санкций против Ирана и будут усиливать давление на Исламскую республику, чтобы вынудить её сесть за стол переговоров. О таком решении объявил американский Белый дом. В Госдепартаменте предостерегают от сотрудничества с Ираном.
В Тегеране заявили, что решение Вашингтона не имеет никакого значения. Иран несмотря ни на что намерен продолжать переговоры с зарубежными партнёрами. Позицию США раскритиковал МИД Турции, а в Ираке сообщили, что не могут отказаться от импорта иранской нефти.