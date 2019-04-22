США обещают усилить давление на Иран

Никаких уступок, никаких исключений: США не намерены с 1 мая выводить другие страны из-под действия санкций против Ирана и будут усиливать давление на Исламскую республику, чтобы вынудить её сесть за стол переговоров. О таком решении объявил американский Белый дом. В Госдепартаменте предостерегают от сотрудничества с Ираном.

Мы будем и дальше наращивать санкции и следить за их соблюдением. Любая страна или субъект, взаимодействующий с Ираном, должны проявлять ответственность и осторожность. Риски будут слишком велики. Майкл Помпео госсекретарь США

В Тегеране заявили, что решение Вашингтона не имеет никакого значения. Иран несмотря ни на что намерен продолжать переговоры с зарубежными партнёрами. Позицию США раскритиковал МИД Турции, а в Ираке сообщили, что не могут отказаться от импорта иранской нефти.