Тысячи иранцев приняли участие в манифестациях, посвящённых 39-й годовщине захвата американского посольства и американским санкциям, которые будут вновь введены 5 ноября. Митингующие жгли американские и израильские флаги, выкрикивали лозунг "Долой США!".
Иранцы вышли на антиамериканские демонстрации
Иранцы вышли на антиамериканские демонстрации
4 ноября 1979 г. иранские студенты, одна из главных движущих сил исламской революции, ворвались в американское посольство. Они обвиняли дипломатическую миссию в активной поддержке режима свергнутого шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Дипломаты были взяты в заложники и освобождены только 444 дня спустя, в начале 1981 г. Захват посольства и заложников был для сторонников революции символической победой над американским империализмом, но он навсегда испортил отношения между новым режимом и США.
"Мы всегда жили под санкциями и уже привыкли к ним. Чем больше они на нас давят, тем сильнее мы становимся. Иранский народ докажет свою верность высшему руководителю и то, что он никогда его не предаст", – говорит Тораби, участница демонстрации в Тегеране .
Президент США Дональд Трамп резко ужесточил американскую политику в отношении Ирана. Он вышел из международного соглашения по иранской ядерной программе, которая предполагала отмену санкций против Ирана. В понедельник американские санкции вновь вступают в силу.