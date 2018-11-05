США - Иран: новый пакет санкций входит в силу в понедельник

Сегодня вступает в силу второй пакет санкционных мер, введенных США в отношении Ирана. Дональд Трамп воспользовался расхожим мемом из сериала "Игра престолов", чтобы сообщить об этом.

Америка вышла из "ядерной сделки", сочтя ее, как заявил сам Трамп, "ужасающей". Новые ограничения затронут прежде всего энергетику, нефтяные соглашения и финансовые транзакции. Как заявил спецпредставитель США по Ирану, чьи слова цитирует ТАСС, "Белый дом намерен сократить "до нуля" те доходы Ирана, которые тот получает от торговли сырьем".