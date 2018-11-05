Программа SELFIE для цифрового образования в школах

Эта испанская школа внедряет цифровые технологии, чтобы сделать обучение более эффективным. Так сегодня поступают многие учебные заведения. Но получают ли наши дети ожидаемую отдачу от использования цифровой техники в школах?

Учащиеся школы «Итака» в Севилье гораздо чаще работают со своими портативными электронными устройствами, чем с учебниками. Используя материалы, опубликованные в облачном хранилище, в группах они готовят образовательные проекты — как в школе, так и дома. И в их расписании есть такие инновационные предметы, как робототехника.

По оценкам экспертов, профессиональная деятельность в будущем примерно в 90 процентах случаев будет связана с цифровыми технологиями. Так что и школе важно понимать, как с этими технологиями работают учащиеся, учителя и сотрудники.

Директор школы и учитель математики Кармен Ласаро объясняет: «Мы на самом деле постоянно анализируем, как мы используем эти средства и как бы мы хотели бы применять эти технологии в будущем. Иными словами, каков наш план действий на ближайшие годы?»

«Итака» — одна из 650 школ в Европе, которые экспериментируют с онлайн-системой самоанализа SELFIE. Программа собирает анонимные отзывы учащихся, учителей, руководителей школ и готовит персонализированные отчёты, которые показывают сильные и слабые стороны использования технологий в учебном процессе. Об этом рассказывает координатор проекта SELFIE Панагиотис Кампилис:

«В рамках SELFIE мы собираем информацию по методу 360 градусов. Это не просто данные об инфраструктуре, устройствах, сетях Wi-Fi и так далее. Это ещё и информация о том, как технологии используются в преподавании и учёбе, для домашних заданий, для общения».

Систему SELFIE разрабатывает Объединённый исследовательский центр Еврокомиссии и Генеральная дирекция по вопросам образования, молодёжи, спорта и культуры вместе с группой экспертов со всей Европы. Эта программа доступна для всех школ, не только для так называемых «цифровых лидеров». Она бесплатна и проста в использовании.

«SELFIE — это часть представленного Еврокомиссией "Плана действий в цифровом образовании". Поставлена задача к концу 2019 г. привлечь миллион пользователей — в частности, руководителей школ, учителей, учащихся из стран-членов ЕС и с Западных Балкан», — рассказывает Панагиотис Кампилис.

После официального запуска в этой школе в Варшаве в конце октября программа SELFIE стала доступна на 24 европейских языках. В планах — добавление новых языков, в том числе сербского, русского, грузинского и турецкого. Эта система помогает школам понять, как они развивают цифровое образование, без сравнения с другими учебными заведениями.

«Директору очень важно знать, как школа работает на всех уровнях — как дела у учащихся, что думают учителя, есть ли у нас всё необходимое. Мне может казаться, что моя школа — самая лучшая. Но что, если я ошибаюсь? SELFIE помогает проверить это», — говорит директор школы имени Клементины Гофман-Танской Йоанна Кильбаса.

Поскольку каждая школа имеет свои особенности, каждая может адаптировать SELFIE под себя: в систему легко добавляются дополнительные вопросы, которые позволяют приспособить программу к определённому набору предметов и методов обучения.

По словам координатора проекта SELFIE Дерде Ходсона, «это очень гибкий инструмент, в нём много модулей, он действительно создан для того, чтобы школы могли сами анализировать свою работу. Не идёт речи о постановке целей, о соревновании между школам — каждая школа действительно как бы делает селфи, фиксирует, где она находится на пути внедрения цифровых технологий в образование».

Систему SELFI можно испытать и в вашей школе — она доступна на портале Еврокомиссии в разделе «Образование» (http://ec.europa.eu/education/schools-go-digital).