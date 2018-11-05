Срочная новость

Срочная новость

футурис

Программа SELFIE для цифрового образования в школах

Сейчас воспроизводится:

Программа SELFIE для цифрового образования в школах

Программа SELFIE для цифрового образования в школах
Размер текста Aa Aa

Эта испанская школа внедряет цифровые технологии, чтобы сделать обучение более эффективным. Так сегодня поступают многие учебные заведения. Но получают ли наши дети ожидаемую отдачу от использования цифровой техники в школах?

Учащиеся школы «Итака» в Севилье гораздо чаще работают со своими портативными электронными устройствами, чем с учебниками. Используя материалы, опубликованные в облачном хранилище, в группах они готовят образовательные проекты — как в школе, так и дома. И в их расписании есть такие инновационные предметы, как робототехника.

По оценкам экспертов, профессиональная деятельность в будущем примерно в 90 процентах случаев будет связана с цифровыми технологиями. Так что и школе важно понимать, как с этими технологиями работают учащиеся, учителя и сотрудники.

Директор школы и учитель математики Кармен Ласаро объясняет: «Мы на самом деле постоянно анализируем, как мы используем эти средства и как бы мы хотели бы применять эти технологии в будущем. Иными словами, каков наш план действий на ближайшие годы?»

«Итака» — одна из 650 школ в Европе, которые экспериментируют с онлайн-системой самоанализа SELFIE. Программа собирает анонимные отзывы учащихся, учителей, руководителей школ и готовит персонализированные отчёты, которые показывают сильные и слабые стороны использования технологий в учебном процессе. Об этом рассказывает координатор проекта SELFIE Панагиотис Кампилис:

«В рамках SELFIE мы собираем информацию по методу 360 градусов. Это не просто данные об инфраструктуре, устройствах, сетях Wi-Fi и так далее. Это ещё и информация о том, как технологии используются в преподавании и учёбе, для домашних заданий, для общения».

Систему SELFIE разрабатывает Объединённый исследовательский центр Еврокомиссии и Генеральная дирекция по вопросам образования, молодёжи, спорта и культуры вместе с группой экспертов со всей Европы. Эта программа доступна для всех школ, не только для так называемых «цифровых лидеров». Она бесплатна и проста в использовании.

«SELFIE — это часть представленного Еврокомиссией "Плана действий в цифровом образовании". Поставлена задача к концу 2019 г. привлечь миллион пользователей — в частности, руководителей школ, учителей, учащихся из стран-членов ЕС и с Западных Балкан», — рассказывает Панагиотис Кампилис.

После официального запуска в этой школе в Варшаве в конце октября программа SELFIE стала доступна на 24 европейских языках. В планах — добавление новых языков, в том числе сербского, русского, грузинского и турецкого. Эта система помогает школам понять, как они развивают цифровое образование, без сравнения с другими учебными заведениями.

«Директору очень важно знать, как школа работает на всех уровнях — как дела у учащихся, что думают учителя, есть ли у нас всё необходимое. Мне может казаться, что моя школа — самая лучшая. Но что, если я ошибаюсь? SELFIE помогает проверить это», — говорит директор школы имени Клементины Гофман-Танской Йоанна Кильбаса.

Поскольку каждая школа имеет свои особенности, каждая может адаптировать SELFIE под себя: в систему легко добавляются дополнительные вопросы, которые позволяют приспособить программу к определённому набору предметов и методов обучения.

По словам координатора проекта SELFIE Дерде Ходсона, «это очень гибкий инструмент, в нём много модулей, он действительно создан для того, чтобы школы могли сами анализировать свою работу. Не идёт речи о постановке целей, о соревновании между школам — каждая школа действительно как бы делает селфи, фиксирует, где она находится на пути внедрения цифровых технологий в образование».

Систему SELFI можно испытать и в вашей школе — она доступна на портале Еврокомиссии в разделе «Образование» (http://ec.europa.eu/education/schools-go-digital).

Больше от футурис