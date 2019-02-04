Сети Facebook исполнилось 15 лет

Социальной сети "Фейсбук" - 15 лет. По человеческим меркам возраст подростковый, но в сфере цифровых технологий "Фейсбук" можно считать заслуженным ветераном.

Датой основания сети считается 4 февраля 2004 года. При этом длительное время она была доступна только однокашникам Марка Цукерберга по Гарвардскому университету. Тогда никто и представить не мог, что через несколько лет число пользователей "Фейсбука" перевалит за два миллиарда, а сам Цукерберг войдет в число богатейших людей планеты.

Однако росту популярности "Фейсбука" сопутствовало множество скандалов: постоянные утечки данных пользователей, передача персонального контента третьим сторонам и пр. А весной 2018 года компания оказалась вовлечена в громкий политический скандал. Цукерберга даже вызвали на слушания в Американский Конгресс, в ходе которых он был вынужден публично принести извинения и пообещал пересмотреть политику конфиденциальности.

Дело в том, что во время предвыборной гонки в США компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным 50 млн пользователей Фэйсбука с целью анализа политических предпочтений американских избирателей. Скандал даже привел к кампании за бойкот соцсети. Однако эксперты считают, что пошатнуть позиции интернет-гиганта не так-то просто.

"Огромное количество людей уже привыкло к этой платформе. Да, бизнес-модель "Фейсбука" строится на сотрудничестве с рекламодателями, которым нужно собирать информацию о потребителеях. Но за это платят деньги, что позволяет делать по-настоящему классные и удобные приложения. Все это вызывает привыкание у людей", - говорит Джесс Голдхаммер из Калифорнийского университета в Беркли.

Однако есть и те, кто с этим не согласен. В частности, на фоне известия о грядущей интеграции Facebook Messenger, WhatsApp и мессенджера "Инстаграма", некоторые наблюдатели заговорили о том, что возглавляемая Цукербергом компания уже в ближайшем будущем может стать одним из самых могущественных монополистов в сфере персональных данных.