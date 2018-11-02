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По шиитаке на брата

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По шиитаке на брата

По шиитаке на брата
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Велюте из шиитаке (разновидность грибов) от шеф-повара французского ресторана Тьерри Вуазана.

Ингредиенты:

  • 200 г свежих грибов

  • 100 сухих шиитаке

  • 15г лука-шалота

  • 250 мл молока

  • 150 г 40-процентных сливок
  • 30 мл вермута
  • 300 мл куриного бульона
  • Медовый уксус
  • Ломти свежих грибов-шиитаке

  • Взбитые сливки

  • Масляная настойка трав

    • Приготовление:

    • Тонко нарезать свежие грибы.
    • Добавить лук-шалот и вермут.
    • Уварить смесь.
    • Добавить куриный бульон. молоко и сливки.
    • Проварить 10-15 минут.

    • Взбить и протереть смесь.

    • Выложить в глубокие тарелки.
    • Украсить ломтями пожаренных грибов.
    • Полить уксусом.

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