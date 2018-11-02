Велюте из шиитаке (разновидность грибов) от шеф-повара французского ресторана Тьерри Вуазана.
По шиитаке на брата
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По шиитаке на брата
Ингредиенты:
200 г свежих грибов
100 сухих шиитаке
15г лука-шалота
250 мл молока
Взбитые сливки
Масляная настойка трав
Приготовление:
- Тонко нарезать свежие грибы.
- Добавить лук-шалот и вермут.
- Уварить смесь.
- Добавить куриный бульон. молоко и сливки.
- Проварить 10-15 минут.
Взбить и протереть смесь.
- Выложить в глубокие тарелки.
- Украсить ломтями пожаренных грибов.
- Полить уксусом.