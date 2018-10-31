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Кубок Либертадорес: футбольные страсти

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Кубок Либертадорес: футбольные страсти

Кубок Либертадорес: футбольные страсти
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Настоящие латиноамериканские страсти разразились накануне на "Гремио Арене" в Бразилии.

Там одноименный клуб принимал аргентинский "Ривер Плейт" в рамках ответного полуфинального матча Кубка Либертадорес.

Первая встреча прошла 24 октября и завершилась победой бразильского клуба со счетом 1:0.

В ответном матче "Ривер Плейт" в гостях победил - 2:1 и за счет большего количества голов на выезде вышел в финал.

По ходу матча аргентинцы проигрывали 0:1 (0:2 по сумме), но на 82-й минуте колумбийский форвард гостей Рафаэль Борре сравнял счет.

На 85-й минуте уругвайский судья матча Кунья поставил пенальти в ворота "Гремио" за игру бразильского защитника Брессана рукой в своей штрафной,

данное решение судья принял после просмотра видеоповтора.

Игра в течение нескольких минут не могла возобновиться из-за атаки игроков "Гремио" на Кунью. Полиции пришлось выйти на поле для защиты уругвайского арбитра.

Соперник по финалу турнира определится в противостоянии аргентинского "Бока Хуниорс" и бразильского "Палмейрас"