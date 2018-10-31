Настоящие латиноамериканские страсти разразились накануне на "Гремио Арене" в Бразилии.
Кубок Либертадорес: футбольные страсти
Кубок Либертадорес: футбольные страсти
Там одноименный клуб принимал аргентинский "Ривер Плейт" в рамках ответного полуфинального матча Кубка Либертадорес.
Первая встреча прошла 24 октября и завершилась победой бразильского клуба со счетом 1:0.
В ответном матче "Ривер Плейт" в гостях победил - 2:1 и за счет большего количества голов на выезде вышел в финал.
По ходу матча аргентинцы проигрывали 0:1 (0:2 по сумме), но на 82-й минуте колумбийский форвард гостей Рафаэль Борре сравнял счет.
На 85-й минуте уругвайский судья матча Кунья поставил пенальти в ворота "Гремио" за игру бразильского защитника Брессана рукой в своей штрафной,
данное решение судья принял после просмотра видеоповтора.
Игра в течение нескольких минут не могла возобновиться из-за атаки игроков "Гремио" на Кунью. Полиции пришлось выйти на поле для защиты уругвайского арбитра.
Соперник по финалу турнира определится в противостоянии аргентинского "Бока Хуниорс" и бразильского "Палмейрас"