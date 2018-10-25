Аргентинский "Бока Хуниорс" обыграл бразильский «Палмейрас» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес со счетом 2:0.
"Бока Хуниорс" одолел "Палмейрас"
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"Бока Хуниорс" одолел "Палмейрас"
Оба гола на счету нападающего аргентинцев Дарио Бенедетто в концовке матче. Но перед этим сейвом отметился вратарь "Палмейрас" Вевертон, отразивший удар со штрафного.
Бенедетто появился на поле только на 77-й минуте матча, уже через пять праздновал свой первый забитый гол, а еще через 5 - второй.
Ответный матч пройдет на поле «Палмейраса» первого ноября. Победитель этого противостояния в финале сразится с сильнейшей командой из другого полуфинала между аргентинским «Ривер Плейт» и бразильским «Гремио». Первый матч, состоявшийся в Аргентине, завершился в пользу бразильцев — 1:0.