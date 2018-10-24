"Ривер Плейт" у себя дома проиграл "Гремиу" в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес (0:1).
Кубок Либертадорес: победа "Гремиу"
Кубок Либертадорес: победа "Гремиу"
Аргентинцы доминировали на всём протяжении встречи, которая проходила на стадионе "Монументаль" Буэнос-Айреса. Но ворота Марсело Гроэ им поразить так и не удалось. Единственный гол хозяевам поля забил полузащитник бразильского клуба Мишел.
Ответная встреча состоится 31 октября в Порту Аллегри. Во втором полуфинале сыграют другой столичный аргентинский клуб "Бока Хуниорс" и "ПалмЕйрас" из бразильского Сан Паулу.
Кубок Либертадорес, названный так в честь исторических лидеров борьбы за независимость испанских колоний в Америке - один из трёх основных турниров, которые проводит КОНМЕБОЛ (Конфедерация южноамериканского футбола).