"Суперкласико" в финале Кубка Либертадорес. Аргентинские футбольные клубы "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" впервые в истории встретятся в финальной стадии главного латиноамериканского первенства.
"Суперкласико" в финале Кубка Либертадорес
"Суперкласико" в финале Кубка Либертадорес
Накануне "Бока Хуниорс" сыграл в ничью с бразильским "Палмейрасом" со счетом 2:2, однако за счет победы в первом полуфинальном матче (2:0), команда вышла в финал турнира.
Счёт в матче на 18-й минуте открыла «Бока» усилиями Рамона Абилы. В стартовые 15 минут второго тайма бразильцы не только отыгрались, но и вышли вперёд — отличились Гарсия Луан и Густаво Гомес. За 20 минут до истечения основного времени Дарио Бенедетто восстановил равенство.
Матчи между "Бокой" и "Ривер Плейтом" - одни из самых принципиальных в мировом футболе и носят название "Суперкласико". Обе команды представляют столицу Аргентины Буэнос-Айрес.
Первая финальная встреча пройдет 7 ноября на стадионе "Монументаль" - домашней арене "Ривер Плейта". Второй матч состоится 28 ноября на "Бомбонере" - родном стадионе для "Боки Хуниорс".