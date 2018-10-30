Гару: "Музыка - это когда тебя понимают"

Один из самых известных франкоязычных исполнителей, уроженец Квебека Гару, отправляется в международное турне. Он выступит с концертами в Одессе, Стамбуле, Варшаве, Петербурге, Москве.

Его короткая остановка в Дубае, где он также выступает - возможность для журналистки Euronews Ребекки Маклафлин-Дуэйн расспросить всемирно известного музыканта о его творческих планах и поинтересоваться тем, выпустит ли он альбом с использованием этнических мелодий арабского Востока.

Гару, музыкант: "Второй раз за двадцать лет я в Дубае, это все равно, как вернуться в прошлое и почувствовать себя вновь юным дебютантом, делавшим тогда первые шаги на сцене. Лучшее в карьере музыканта - возможность путешествовать, открывая новые места и знакомиться с новыми людьми, это настоящий дар. Я очень счастлив сюда вернуться".

Euronews: "Тут вы будете исполнять ваши композиции, ставшие хитами, и новые произведения, у вас имеются и дуэты с другими музыкантами. Не рискованно ли это, ведь поклонники приходят на концерт, чтобы услышать уже им знакомое?".

Гару: "У меня есть опасения на этот счет, тем более, что некоторые хиты прозвучат в новой аранжировке. Но, с другой стороны, быть с коллегами на сцене - большое удовольствие, и эта радость передается и аудитории. Я очень люблю Рэя Чарльза, и у меня в программе есть несколько его композиций. Есть композиции и X Ambassadors, и Goo Goo dolls".

Euronews: "А что касается арабских ритмов, вы их еще не используете а аранжировках? Вы об этом задумывались?".

Гару: "Я хотел бы в один из клипов вставить фотографии, которые снял днем здесь, это знаменитая композиция Стинга Desert Rose, там совершенно фантастически сочетаются музыкальные стили Востока и Запада. Я могу попробовать поэкспериментировать с этим во время шоу. Посмотрим, как будет получаться на репетициях".

Euronews: "Из замысла это может превратиться в альбом?"

Гару: "Еще вчера эти напевы звучали в голове, и я как раз подумал, что музыка открывает самые невероятные возможности для взаимопонимания. Не нужны слова, нужен ритм, нужна мелодия. Мне очень повезло, что меня приглашают выступать в странах, в которых не говорят на французском, но я все равно вижу этот блеск в глазах, вижу улыбки, чувствую энергию, которая идет из зала на сцену. И я думаю, что это идея - сделать совместный альбом с арабскими музыкантами - просто замечательная".

Euronews: "Это великолепная новость".