Брексит давит на бюджет

Государственный бюджет Великобритании оказался под угрозой из-за затянувшихся переговоров с Евросоюзом о брексите. В преддверии слушаний в Парламенте министр финансов Соединённого Королевства Филип Хэммонд предупредил, что в случае выхода из ЕС без дополнительных соглашений с Брюсселем программу расходов надо будет пересмотреть. В интервью BBC он пояснил:

«Бюджет основывается на прогнозах, согласно которым у нас будет соглашение о брексите с ЕС, свободная торговля и соглашение о свободной торговле. Если мы добьёмся лучших условий, это будет плюс. Если же не будет никакого соглашения, то это будут совсем иные обстоятельства, которые потребуют иных подходов и иных решений».

Вопрос о бюджете называют одним из болезненных для правительства, которое всё чаще критикуют за меры экономии. В начале октября премьер Тереза Мэй обещала, что уже скоро эпоха сокращения расходов останется позади. Однако, как отмечает британская пресса, аналитики относятся к этим обещаниям с недоверием.

Слушания по бюджету в британском парламенте намечены на понедельник и маловероятно, что за время рассмотрения этого документа будет представлено окончательное решение о порядке выхода из ЕС. Председатель Европейского Совета Дональд Туск сообщал, что готов будет в любой момент созвать внеочередной саммит Евросоюза по брекситу, но только если переговорщики объявят, что все разногласия между Лондоном и Брюсселем разрешены.