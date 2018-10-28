"Брексит" без сделки: у Лондона есть резервы

У Соединенного Королевства есть резервы для поддержки экономики страны на случай, если Великобритании предстоит жесткий "брексит". Об этом СМИ заявил министр финансов Филип Хаммонд. В понедельник Хаммонд должен представить проект бюджета на 2019 год, с учетом того обстоятельства, что Лондон и Брюссель не заключат сделку по выходу Великобритании из ЕС.