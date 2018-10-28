У Соединенного Королевства есть резервы для поддержки экономики страны на случай, если Великобритании предстоит жесткий "брексит". Об этом СМИ заявил министр финансов Филип Хаммонд. В понедельник Хаммонд должен представить проект бюджета на 2019 год, с учетом того обстоятельства, что Лондон и Брюссель не заключат сделку по выходу Великобритании из ЕС.
"Брексит" без сделки: у Лондона есть резервы
"Брексит" без сделки: у Лондона есть резервы
По словам министра, "брексит" без какой-либо договоренности с Европейским Союзом повлечет за собой целый ряд последствий и вопросов, ответы на которые нужно будет найти правящему кабинету. В то же время Хаммонд подчеркнул, что сделка с Брюсселем, позволяющая продолжить торговлю с европейскими соседями, без существенных проблем на границах, в целом минимизирует негативное влияние "брексита" на Великобританию."
После финансового кризиса, разразившегося десять лет назад, Великобритании удалось сократить бюджетный дефицит, но уровень задолженности все еще остается высоким. Большинство экономистов полагают, что "брексит" без сделки станет экономическим потрясением для Британии.