Брексит пугает автопроизводителей

Затянувшееся ожидание соглашения по брекситу вызывает серьёзную обеспокоенность в Европейской ассоциации автопроизводителей. Представители бизнеса называют возможный выход Великобритании из Евросоюза без отдельного договора «худшим сценарием». Автопроизводители призывают переговорщиков сделать всё возможное, чтобы не допустить такого разрыва. Заявление Ассоциации появилось в день саммита ЕС в Брюсселе, одной из главный тем которого стали новые предложения по условиям брексита.

Автопроизводители полагают, что самая жесткая форма разрыва с Великобританией из-за 10-процентных таможенных сборов увеличит издержки почти на 6 миллиардов евро в год. Это ударит и по потребителям, прежде всего в Европе, где цены на британские автомобили вырастут в среднем на 3 тысячи евро.

Брексит угрожает и транснациональному бизнесу. Так европейские BMW и Airbus уже заявили, что готовы вывести своё производство с территории Великобритании в случае так называемого «жесткого» выхода из ЕС.

Проблемы автопроизводителей связаны и с другими факторами. Один из них — это развитие законодательства о защите окружающей среды. Эксперты полагают, что перспективы новых ограничений на вредные выбросы негативно сказываются на продажах автомобилей в ЕС. Bloomberg обращал внимание на то, что количество зарегистрированных новых автомобилей в европейских странах резко сократилось в сентябре, после того, как вступили в силу новые, более жесткие правила проверки чистоты выхлопа.