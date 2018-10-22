Соглашение по "брекситу" готово на 95%, но нерешенным пока остается вопрос, касающийся границы между Ирландией и Северной Ирландией. С таким заявлением в понедельник, как сообщают в канцелярии британского правительства, Тереза Мэй выступит перед парламентариями. При этом на Даунинг-стрит подчеркивают, что документ не будет подписан, пока Лондон и Брюссель не согласуют позиции по вопросу членства Северной Ирландии в таможенном союзе и общем рынке ЕС. Ранее Тереза Мэй не раз заявляла, что не допустит появления границы на территории Соединенного королевства, поскольку это поставит под угрозу целостность Великобритании.
Соглашение по "брекситу" готово на 95%
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Соглашение по "брекситу" готово на 95%