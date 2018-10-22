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Великобритания

Соглашение по "брекситу" готово на 95%

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Соглашение по "брекситу" готово на 95%

Соглашение по "брекситу" готово на 95%
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Соглашение по "брекситу" готово на 95%, но нерешенным пока остается вопрос, касающийся границы между Ирландией и Северной Ирландией. С таким заявлением в понедельник, как сообщают в канцелярии британского правительства, Тереза Мэй выступит перед парламентариями. При этом на Даунинг-стрит подчеркивают, что документ не будет подписан, пока Лондон и Брюссель не согласуют позиции по вопросу членства Северной Ирландии в таможенном союзе и общем рынке ЕС. Ранее Тереза Мэй не раз заявляла, что не допустит появления границы на территории Соединенного королевства, поскольку это поставит под угрозу целостность Великобритании.

REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Выступление премьера должно состояться через два дня после масштабной акции, которая прошла в Лондоне. В субботу в столицу из разных регионов Соединенного королевства съехались более полумиллиона человек, требующих проведения второго референдума по "брекситу".

REUTERS/Simon Dawson