Питтсбург: личность стрелка установлена

Жертвами стрельбы в американском Питтсбурге стали 11 человек. Еще 6 - получили ранения. В их числе - четверо полицейских. Судя по всему, нападавший действовал в одиночку. Его личность установлена. Им оказался 46-летний местный житель Роберт Бауэрс, ранее не известный органам правопорядка.

Нападение было совершено в субботу утром на синагогу "Древо жизни", где представители местной еврейской общины отмечали шаббат. Вооружённый мужчина ворвался в здание и начал стрелять по прихожанам. Когда на место происшествия прибыли стражи порядка, злоумышленник вступил с ними в перестрелку, был ранен и сдался полиции.

"Я была в своей комнате и вдруг услышала крики. Спустилась вниз. Это было примерно в 10.15. Я поняла, что скорее всего стреляют в синагоге. Моя мама в это время подвозила брата. Они увидели, как какой-то парень очень быстро бежит по улице. По его виду они поняли, что нужно срочно звонить по номеру 911", - рассказывает девушка, живущая неподалёку.

Как сообщают местные СМИ, перед тем, как открыть огонь, Бауэрс кричал: "Все евреи должны умереть". Прокуратура предъявила ему ряд обвинений, в том числе в совершении преступления на почве ненависти и антисемитизма. В Министерстве юстиции США заявили, что нападавшему грозит смертная казнь.