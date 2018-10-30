Питтсбург: преступление и ненависть

46-летний Роберт Боуэрс, подозреваемый в убийстве 11 человек в синагоге Питтсбурга, впервые предстал перед федеральным судом и выслушал выдвинутые против него обвинения. Он заявил, что нуждается в услугах государственного защитника.

Боуэрс находится в тюрьме без права выхода под залог, ему грозит смертная казнь: стрельбу в синагоге рассматривают как преступление на почве ненависти. По данным исследований, число таких преступление в 10 крупнейших городов США выросло за последний год на 12,5%.

Заместитель генпоркурора США Род Розенстайн обратился к американцам:

"Если преступления на почве ненависти замалчиваются - это не значит, что они не совершаются. Нам нужна ваша помощь, чтобы понять причины, по которым жертвы не сообщают о таких преступлениях. Нам также необходимо понять, с какими препятствиями сталкиваются сотрудники правоохранительных органов, сообщающие о преступлениях на почве ненависти в ФБР. Вместе мы сможем найти способы улучшить отчетность о таких преступлениях, чтобы эффективнее распределять наши ресурсы и направлять из туда, где они наиболее необходимы. (...)

Сегодня министерство юстиции объявляет о запуске веб-сайта о преступлениях на почве ненависти, единого портала с информацией обо всех наших ресурсах. Сотрудники правоохранительных органов, прокуроры, представители общественности смогут с легкостью найти на этом веб-сайте информацию об инструментах, которые можно задействоать для предотвращения и судебного преследования преступлений на почве ненависти".

Президент США Дональд Трамп собирается в Питтсбург во вторник. Американские правозащитники назвали стрельбу в синагоге города одним из самых кровавых нападений на еврейскую общину в истории США.