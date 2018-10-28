Музей Дамаска открыл свои двери

В это воскресенье впервые за шесть лет открыл свои двери национальный музей Дамаска. Правда, пока для посетителей доступна лишь часть экспонатов, которые относятся к доисторическому, греко-римскому и византийскому периоду, а также к исламской цивилизации. Руководство музея надеется, что увидеть всю экспозицию туристы смогут уже в ближайшее время.