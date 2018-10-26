Проект итальянского бюджета на будущий год будет в центре внимания на встрече министров стран еврозоны. Она состоится пятого ноября, несмотря на просьбы Рима отложить заседание. Финансовым документом недовольна Европейская комиссия. Брюссель не устраивает планка дефицита бюджета на уровне 2,4%, что намного выше обязательств, взятых предыдущим кабинетом. В Еврокомиссии опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям с его обслуживанием, что поставит под угрозу всю еврозону.
ЕС-Италия: сага о бюджете
ЕС-Италия: сага о бюджете
"Итальянский долг - касается только итальянцев... " - заявляет министр финансов Италии Джованни Триа, - "То, что мы делаем на сегодняшний день, как правительство Италии, с нашей экономической политикой и нашим бюджетным планированием, все очень просто: мы пытаемся ответить на нужды и чаяния наших сограждан, чтобы сойти с пути, на который нас вывел кризис".
Руководство Италии заявляет, что показатель в 2,4% пересматриваться не будет.
Джованни Триа, министр финансов: "На данный момент нас постоянно упрекают. Это непродуктивно. Позвольте мне сказать ясно: проблема не в Италии".
На разногласия Рима и Брюсселя по поводу итальянского бюджета всю неделю реагировали европейские биржи.