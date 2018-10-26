ЕС-Италия: сага о бюджете

Проект итальянского бюджета на будущий год будет в центре внимания на встрече министров стран еврозоны. Она состоится пятого ноября, несмотря на просьбы Рима отложить заседание. Финансовым документом недовольна Европейская комиссия. Брюссель не устраивает планка дефицита бюджета на уровне 2,4%, что намного выше обязательств, взятых предыдущим кабинетом. В Еврокомиссии опасаются, что это приведет к дальнейшему увеличению внешнего долга Италии и сложностям с его обслуживанием, что поставит под угрозу всю еврозону.