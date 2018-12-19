Бюджет Италии: ЕС согласен

Рим и Брюссель достигли соглашения по итальянскому бюджету на 2019 год. Санкционной процедуры в отношении аппенинского государства не будет.

В официальном письме, направленном премьеру Италии Джузеппе Конте, говорится, что Еврокомиссия приняла к сведению новые фискальные меры его правительства, которые "в случае их принятия парламентом в конца года позволят Брюсселю отказаться от рекомендации по запуску процедуры".

"Будем честны: решение не идеальное. Но оно позволит избежать процедуры чрезмерного дефицита. Такое решение на данной стадии корректирует серьёзное несоответствие итальянского бюджета Пакту Стабильности и Развития ЕС", - сказал еврокомиссар по вопросам евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

Первичный вариант бюджета Италии, представленный нынешним правительством, был рассчитан с дефицитом в 2,4% от ВВП вместо предписанных Брюсселем 1,8%. Стороны в итоге сошлись на 2,04%. Итальянское правительство также согласилось снизить свой прогноз роста в 1,5% годовых до более реалистичного 1%, снизить расходные статьи, связанные с введением базового дохода для безработных и беднейших слоев населения, а также снижением пенсионного возраста. В то же время правительство не отказалось полностью от этих реформ.

Премьер-министр Конте назвал достигнутое соглашение общей победой и заверил, что итальянское правительство, идя на уступки, не забыло и о своих обещаниях:

"Мы хотим изменить политику жесткой экономии, которая усугубила экономический кризис и привела к истощению доходов, сокращению потребления и обнищанию больших слоев населения", - сказал Конте.

Дополнительные фискальные меры, которые были представлены Италией для 2019 года, составляют чуть больше 10,25 млрд евро, но и структурное нарушение правил ЕС в обновленном бюджете сведено к нулю.

На фоне последних известий доходность 10-летних итальянских госбондов упала на 18 базисных пунктов, до 2,75%, обновив трёхмесячный минимум. Ключевой индекс Миланской фондовой биржи FTSE MIB подскочил на 1,6%.