Германия готовится к выборам в региональный парламент земли Гессен, где правящая коалиция консерваторов столкнулась с угрозой потери большинства. Об отсутствии явного фаворита этой избирательной кампании свидетельствуют последние соцопросы, — сообщает DPA. Даже если коалиция останется у власти, расклад сил может измениться кардинально, — отмечают политологи. Ведь рейтинги Христианско-демократического союза падают, а за их партнёров по коалиции в Гессене — за партию «Зелёных» — готовы проголосовать вдвое больше избирателей, чем в 2013 году.
Партия Меркель готовится к испытанию Гессеном
Партия Меркель готовится к испытанию Гессеном
Глава Европейской программы Германского фонда Маршалла Ян Техау объясняет: «Вопрос в том, получится ли у них набрать более 20 процентов голосов. Пока ответить на этот вопрос невозможно, но эта перспектива выглядит вполне реальной. Это значит, что "Зелёные" могут закрепить за собой статус весомой политическую силу на федеральном уровне. А это тот сценарий, к которому надо готовиться не только в Германии, но и в других странам Европы и Америки».
14 октября выборы в земельный парламент Баварии показали заметное ослабление правящей коалиции ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии. Консервативный блок в прежнем составе потерял абсолютное большинство в ландтаге и продемонстрировал худший результат на местных выборах с середины прошлого века.