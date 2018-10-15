"Старая ХСС мертва" - обзор прессы после выборов в Баварии

В эти выходные в Баварии прошли выборы в местный парламент, в результате которых партия Христианско-социальный союз (ХСС), входящая в блок Ангелы Меркель, показала худший результат с 1950 года.

В результате партия потеряла абсолютное большинство в ландтаге - федеральном парламенте Баварии - и теперь не сможет самостоятельно сформировать кабинет министров.

На второе место вышли "зеленые". Впервые в ландтаг прошла правая партия "Альтернатива для Германии", выступающая за ужесточение миграционной политики.

Что о выборах в баварский ландтаг пишет европейская пресса?

"Старая ХСС умерла вечером в воскресенье", - с таким сообщением вышел баварский Süddeutsche Zeitung, когда стало известно о провале правящей партии региона на выборах.

"ХСС никогда не теряла голоса либеральных избирателей. Тем не менее, несмотря на двойное сопротивление ХСС и свободных избирателей, "Альтернатива для Германии" набрала больше 10% голосов. Впервые с 1970 года в парламенте будет находиться партия, представляющая правые взгляды".

"Партнер Ангелы Меркель по консервативному блоку понес крупные потери на выборах в Баварии. Через две недели испытание предстоит и самим христианским демократам. Не исключено, что в декабре канцлер уйдет в отставку", - считает немецкая DW.

В начале декабря в Гамбурге правящая партия Германии Христианско-демократический союз проведет выборы своего председателя. Сейчас председатель ХДС - действующий канцлер Ангела Меркель. "Впервые у нее будет соперник, - пишет издание. - Если после провала ХСС в Баварии и христианские демократы в Гессене понесут столь же чувствительные потери, то, считают в Берлине, делегаты съезда могут и не переизбрать Меркель своим председателем. Для нее же посты председателя ХДС и канцлера неразделимы, уход с одного будут означать и отставку с другого".

"Консервативные партнеры Ангелы Меркель в Баварии показали худшие результаты на выборах более чем за 60 лет. Унизительные результаты официальных экзит-полов скорее всего еще больше ослабят правление готовой к бою коалиции", - пишет британская The Guardian.

"Для Меркель это плохая новость, - сообщает корреспондент Би-би-си в Баварии Дженни Хилл. - Бавария - это зеркало, в котором отражаются общенациональные настроения, а это падение популярности традиционных право- и левоцентристских партий.

Теперь многое будет зависеть от выборов в Гессене, которые состоятся через две недели. Да и партия самой Меркель тоже теряет поддержку. Генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже заявила, что случившееся в Баварии следует считать серьезным предупреждением".

"В воскресенье вечером Ангела Меркель никак не отреагировала (на результаты- прим.). Она никогда не комментирует результаты региональных выборов, даже если Бавария представляет большую важность, чем другие, - пишет французская Le Figaro. - От судьбы ХСС зависит баланс альянся ХДС/¨¨¨ХСС, который поддерживает канцлера. Из-за того, что ХСС существует исключительно в Баварии, она не может позволить себе ослабление".