Главный партнер по федеральной коалиции канцлера Меркель Христианско-социальный союз потерял абсолютное большинство в баварском парламенте. Такое случилось впервые за более, чем 60 лет.
Выборы в Баварии: ХСС получил "незачет"
Выборы в Баварии: ХСС получил "незачет"
Вторыми к финишу пришли "зеленые", в ландтаг впервые прошла ультраправая "Альтернатива для Германии", занимающая резко отрицательную позицию в отношении мигрантов.
Лидер ХСС Хорт Зеерхофер, занимающий пост главы МВД Германии, заявил: "Для нас в ХСС это печальный день. Но, с другой стороны, у нас все равно имеется полученный от избирателей мандат на создание правительства Баварии, мы принимаем эту ответственность".
Партнеры Меркель из СДПГ, принадлежащие к левому центру, оказались на пятом месте. Они растеряли примерно половину избирателей, получили менее 10%.
Партия "зеленых" торжествует.Они увеличили вдвое количество своих сторонников, с 18 % голосов став второй по количеству мандатов партией в ландтаге.
Для "зеленых" такие результаты - закономерные плоды долгой работы, заявляет Андреас Зеннер: "Мы ждали этого часа 36 лет, мы счастливы, нужно двигаться в этом направлении".
"Альтернативе для Германии" удалось отобрать немало голосов у ХСС.
По мнению Алис Вайдель, "нет больше никакой "большой" коалиции в Берлине, есть "маленькая" коалиция, которая не отражает волю значительного количества избирателей, так что путь к новому голосованию открыт".
Следующие выборы - в земле Гессен, они должны состояться через две недели, и это станет новым проверкой на прочность той политической конструкции, которая была создана в Берлине.