Ликование на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро: бразильцы празднуют триумф "Фламенго". Знаменитая статуя Христа в Рио «одета» в цвета этого клуба.

Самая популярная команда страны впервые за 38 лет вышла в финал Кубка Либертадорес и обыграла аргентинский "Ривер Плейт" 2:1.

Решающий матч главного клубного футбольного турнира Южной Америки проходил в столице Перу Лиме. Впервые за многие годы финал состоял из одной игры – раньше две встречи проводились на полях обоих финалистов.

Футбольные болельщики в Буэнос-Айресе разочарованы: на протяжении большей части матча аргентинцы вели со счётом 1:0. Гол на 14-ой минуте первого тайма забил выступающий за "Ривер" колумбиец Борре.

Но исход финала решил дубль нападающего бразильцев Габриэла "Габигола" Барбозы. Он поразил ворота соперников на 89-ой минуте, а затем ещё раз на 92-ой, став лучшим бомбардиром турнира - на его счету 9 забитых мячей.

В последний раз "Фламенго" выигрывал Кубок Либертадорес в 1981 году.