Болтон: "Не лезь в американские выборы"

Россия не смогла оказать реального влияния на президентские выборы в США, но даже имеющихся данных хватило для подрыва доверия к Москве. Такой взгляд на так называемое «российское досье» представил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он настаивает, что Дональд Трамп победил на выборах независимо от России:

«Возмущение вызывает уже сама попытка вмешательства в наши выборы, при том, что по всем данным, которые у нас есть, итоги были бы абсолютно такими же. Если бы были доказательства обратного, об этом бы уже было объявлено. Следствием вмешательства стали рост недоверия и враждебности со стороны США. В итоге мы видим, как на протяжении двух лет практически невозможно достичь прогресса в дипломатическом диалоге между США и Россией. Это большая потеря для обеих стран, но в особенности для России. Я думаю, это полезный урок: не лезь в американские выборы».

Вашингтон обвиняет Москву в кибератаках на сети Демократической партии США, в сборе компромата и попытках манипулировать общественным мнением в социальных сетях во время выборов. Кроме того, спецпрокурор Роберт Мюллер проверяет данные о сотрудничестве с Кремлём команды Дональда Трампа.