Болтон - Лавров: о ракетах и не только

Вопросы стратегической безопасности, ситуацию в Афганистане, Сирии и на Украине, а также корейское урегулирование обсуждали в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Полуторачасовая встреча состоялась за закрытыми дверьми в формате рабочего обеда.

Затем в ходе переговоров с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым Болтон обсудил ситуацию вокруг Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности на на фоне заявления президента Трампа о намерении выйти из этого соглашения.

Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал это так:

"Что касается выхода США из договора о ракетах средней и малой дальности - на мой взгляд, это просто свойственная Трампу "пугалка", превентивная мера на тот случай, если что-то пойдёт с Болтоном не так - как-то деструктивно, с точки зрения Вашингтона. И, надеюсь, что в переговорах с Болтоном - хотя это представить, может быть, и непросто - но всё-таки здравого смысла будет достаточно, чтобы как-то по крупицам выстраивать здравые отношения между Россией и Соединёнными Штатами".

На встрече с Патрушевым Болтон заявил, что задуматься о выходе из Договора США заставили "глобальные вызовы современности и ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке и в Иране.

С нами на линии - директор Стокгольмского университет мира Дэн Смит:

"Речь тут не зря идёт именно о контроле над вооружениями. Это те вооружения, которые каждая страна может иметь в соответствии с соглашением. Договор призван дать гарантии в том, что ни одна из сторон не начнёт действовать неожиданно".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году, и через год вступил в силу. В последнее время Москва и Вашингтон неоднократно обменивались обвинениями в его нарушении.