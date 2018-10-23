Россия и США будут искать точки соприкосновения, несмотря на различные подходы: на такой ноте завершилась в Москве полуторачасовая встреча президента РФ Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Путин и Болтон: оливки и стрелы
Путин и Болтон: оливки и стрелы
В ходе беседы Путин выразил удивление недружественными действиями США, которые, по его словам, Россия ничем не спровоцировала и пошутил:
"Насколько я помню, на гербе Соединённых Штатов изображён орлан : с одной стороны он держит тринадцать стрел, а с другой - оливковую ветвь как знак миролюбивой политики, с тринадцатью оливками. Вопрос: ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?"
Болтон на это ответил, что оливковую ветвь с собою не привёз, но она, мол, неслучайно находится в правой лапе орлана, демонстрируя приоритеты.
Ответственность за высказанное ранее Белым домом намерение выйти из Договора о ракетах средней и малой дальности помощник президента США возложил на Москву:
"Проблема в том, что сейчас есть российские ракеты средней дальности в Европе. Угроза не в выходе США из договора, а в российских ракетах, которые уже там", — заявил Болтон, отметив, что Вашингтон пока не принял конкретных решений о размещении своих ракет в Европе.
По итогам встречи была достигнута договорённость провести встречу президентов Путина и Трампа в Париже 11 ноября.
"Первый вопрос, который задали российские журналисты на финальной конференции Болтона, касался выхода США из договора РСМД, передаёт из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская. - Болтон намерения эти непреклонно подтвердил и, казалось, был доволен результатами двухдневной поездки в Москву. Кремль же не считает эти переговоры прорывом, утверждая, что воспринимает визит Болтона как сигнал о том, что Вашингтон готов продолжить сложный диалог".