Путин и Болтон: оливки и стрелы

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Россия и США будут искать точки соприкосновения, несмотря на различные подходы: на такой ноте завершилась в Москве полуторачасовая встреча президента РФ Владимира Путина с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

В ходе беседы Путин выразил удивление недружественными действиями США, которые, по его словам, Россия ничем не спровоцировала и пошутил: