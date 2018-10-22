"Брекситу" мешает Северная Ирландия

Тереза Мэй заявила, что готова "изучить все возможные варианты", чтобы выйти из тупика в переговорах по "брекситу". Британский премьер заявила, выступая перед палатой общин, о согласовании 95% условий выхода из Евросоюза, в то же время отметила о "значительных затруднениях" по вопросу границы Северной Ирландии. Власти Евросоюза предложили сохранить данный регион Великобритании в составе общего рынка ЕС и таможенной зоны. Однако Лондон не дал на это согласия.