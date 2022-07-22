Еврокомиссия запустила 4 процедуры против Великобритании

Европейская комиссия запустила в пятницу четыре новых процедуры против Великобритании за несоблюдение королевством важных частей Протокола по Ирландии/Северной Ирландии. Несмотря на неоднократные призывы Европарламента, 27 государств-членов ЕС и Еврокомиссии, британские власти нарушения не устранили.

Представитель Еврокомиccии Эрик Мамер заявил:

"Дело в том, что у нас есть международное соглашение, подписанное и ратифицированное обеими сторонами. В настоящее время в парламенте не должен рассматриваться ни один подобный законопроект. Было условлено вместе реали зовать этот протокол, и поэтому мы считаем, что тот простой факт, что законопроект вносится в парламент, чтобы в одностороннем порядке изменить положения действия протокола, неуместен. Налицо нарушение, что мы и прeдставили сегодня".

Более года Еврокомиссия воздерживалась от запуска процедур нарушения, чтобы создать пространство для поиска совместных с Лондоном решений. Но нежелание Великобритании участвовать в содержательных дискуссиях и передача законопроекта о протоколе на рассмотрение парламента королевства вынудили пойти на более резкие шаги.

У Великобритании есть два месяца, чтобы представить свои объяснения, после чего Еврокомиссия намерена предпринять дальнейшие меры.

Выполнение положений протокола очень важно для Северной Ирландии: это позволит ей продолжать пользоваться привилегированным доступом к Единому европейскому рынку и необходимо для защиты здоровья, безопасности и безопасности граждан ЕС, а также целостности Единого рынка.

Сегодняшнее решение знаменует собой начало формальных процедур нарушения, изложенных в статье 12(4) Протокола в сочетании со статьей 258 Договора о функционировании Европейского Союза. В письмах, отправленных в Великобританию, содержится просьба к ее властям принять незамедлительные меры по исправлению положения для восстановления соблюдения условий Протокола.