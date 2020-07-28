Бюрократия и ли "закон для всех"?

С 1 января 2021 года все автомобилисты Северной Ирландии, пересекающие границу с Ирландией - а значит и с ЕС - должны будут иметь при себе страховую зелёную карту - грин карт. Среди занятых в североирландском секторе автоперевозок растёт обеспокоенность тем, что такое развитие событий может обойтись слишком дорого.

Джон Мартин из североирландской ассоциации Road Haulage говорит:

"Это будет ещё один бюрократический механизм, если его введут. Хотя некоторые страховщики и обещают, что в страховые сертификаты эта зелёная карта будет изначально включена. Но если страховые компании начнут взимать с операторов дополнительную плату за это, и если будет установлен срок действия этих грин-карт, то это увеличит нагрузку на перевозчиков, которые и так уже сталкиваются с дополнительными расходами в результате "брексита".

Ирландия – участник международного соглашения страховых компаний, по которому зелёная карта обязательна для граждан всех стран, не входящих в Евросоюз. В городе Ньюри на британской стороне вблизи границы с Ирландией введение страховых зелёных карт вызывает беспокойство:

"Я работаю на юге Ирландии, а живу на севере Ирландии. Поэтому очевидно, что мне необходимо путешествовать туда и обратно каждый день. И это будет большим неудобством, да ещё если придётся эту карту каждый раз продлевать".

"Я гражданин Ирландии, но боюсь, что мне придётся каждый раз предъявлять ирландский паспорт при пересечении границы с Северной Ирландией. Меня это беспокоит".

"Это приведет к дополнительным затратам для страховых компаний, потому что им придётся заниматься дополнительной бумажной работой и бюрократией. Сам факт, что придётся вообще эти карты выдавать, означает, что будут какие-то чеки. Надо будет предъявлять эти чеки таможенникам или охранникам по ту сторону границы, и это будет дополнительной нагрузкой на них в то время, когда им это меньше всего нужно".

В правительстве Ирландии говорят, что это нововведение, вероятно, будут лишь одним из многих.

_"Брексит" также внесёт изменения. Многих из них большинство из нас не хочет. К сожалению, эти изменения будут трудными для людей по обе стороны границы. Что касается вопроса о зеленой карте для страхования, то в настоящее время это требование Европейской комиссии для автомобилей, прибывающих из-за пределов Европейского Союза. Это может измениться, но пока у нас нет никаких для этого предпосылок", - говорит ирландский министр по делам ЕС Томас Бирн.

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Кен Маррей, Euronews:

"Этот план по внедрению системы зелёных карт для автомобилистов из Великобритании, направляющихся на юг, в Республику Ирландия, которая входит в Европейский союз, будет приведён в действие, если Лондон не сможет заключить соглашение с Брюсселем о выходе из ЕС. Многие автомобилисты здесь, на севере границы, опасаются, что на их ежедневные поездки будет наложен толстый бюрократический слой, и предчувствие таких перемен отдаёт горечью".